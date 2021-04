De Grazia (Lista Unica Decollatura): toglietevi le maschere!

E basta con l’anonimato ! Toglietevi le maschere perchè le elezioni comunali non sono un gioco per ragazzini o sprovveduti e le ultime amministrazioni ne sono state prova

Visto che la griglia di partenza del gran Premio comunale è abbastanza definita con tre liste sicure, e una quarta che o da destra o da sinistra magari si schiererà all’ultima ora, è necessario incominciare a fare chiarezza sui movimenti in campo e sulle sigle che sponsorizzano le tre liste.

Tralasciando Lista Unica, che dal 2018 si presenta con Mario Perri come promotore della lista e Gigi De Grazia come Candidato Sindaco, la situazione delle altre liste è la seguente:

Progetto Civico Per Decollatura

· responsabile politico : forse Romano Cerra che ha avviato le videoconferenze

· candidato Sindaco : forse l’Ing. Volpe Giuseppe

· Organizzatori e candidati : avvolti nel più completo anonimato

· Gruppo di giovani sostenitori : anonimi

Lista Partito Democratico – Amici Beppe Grillo

· Responsabile politico PD: Giannetto Pulerà

· Responsabile amici Beppe Grillo : anonimo

· Candidato Sindaco : anonimo

· Gruppo imprenditori “Io Decollo”: anonimi da identificare forse in alcuni ex Sbarracibbie

Decollatura Pulita: Anonimato completo

Questo quadretto, a nostro giudizio assolutamente non ottimale per il paese, dovrebbe convincere sempre più tutti della necessità che gli organizzatori delle varie liste escano dalla logica degli odi e delle ripicche politiche per i fatti passati e si mettano insieme attorno ad un tavolo per cercare di trovare una soluzione unitaria per il bene del paese.

E’ ovvio che nell’affrontare una trattativa unitaria, come quella che stiamo ipotizzando, è necessario che tutti gli organizzatori e componenti delle liste siano capaci di fare un passo indietro (ovvero anche rinunciare alla candidatura), anteponendo il bene del paese alle ambizioni ed agli interessi personali ed accettando che il candidato Sindaco sia scelto, con una votazione aperta a tutti i decollaturesi, fra i candidati indicati dai gruppi.

Noi di Lista Unica continuiamo a dare la nostra piena disponibilità anche se l’inesperienza di alcuni e la malafede o il carattere acido di altri impediscono di creare una situazione ottimale per il paese.

Tornando al quadro della situazione attuale sono da fare delle osservazioni di natura politica:

· La situazione delle liste in allestimento certifica che esistono due sole forze ben identificate come collocazione politica (a centro sinistra il PD ed a Centro Lista Unica) e con responsabili politici certi che non si celano dietro un qualunquistico anonimato del web o il segreto della videconferenze: Il Partito Democratico e il Movimento di “Lista Unica”. Tali formazioni per la loro attività negli ultimi 25 anni hanno dietro una storia amministrativa, una capacità di affrontare la sfida elettorale e le responsabilità gestionali in caso di vittoria nonché un gruppo di persone ideologicamente affini;

· L’ipotetico gruppo di Progetto Civico Per Decollatura, presentatosi come formato dai meglio professionisti di Decollatura (dei quali stranamente non sono stati assolutamente fatti i nomi) e della meglio gioventù, stranamente mantiene un profilo basso: a nostro giudizio pensano, facendo trapelare come candidato Sindaco il nome di un garbato professionista completamente ignaro di tanti aspetti della realtà decollaturese, di riuscire a coinvolgere persone e nel contempo mantenere il segreto di Pulcinella sui veri capi della lista, sugli appoggi e sugli interessi e sui nomi di alcuni componenti, tra i guru addetti ai programmi ed i giocatori che scenderanno in campo, che hanno storie politiche controverse o pesanti responsabilità dirette o indirette nel dissesto del comune?

· Il Comunicato, pubblicato sulla pagina degli Amici di Beppe Grillo di Decollatura, non chiarisce il dubbio, sollevato da alcuni elettori del movimento 5 stelle, se l’adesione all’accordo con il PD è approvata e sostenuta politicamente dagli organi ufficiali del movimento, così come la ventilata candidatura a Sindaco di un ex vice della Cardamone, distintosi per la non partecipazione alle giunte e per le inspiegabili dimissioni. Questo non è un problema di lana caprina perché dobbiamo ricordarci che siamo sempre nel campo della politica essendo stato divulgato un accordo tra PD e 5 Stelle, che per essere tale deve essere sostenuto dagli organi ufficiali.

Per quanto riguarda i giovani, ed anche alcuni meno giovani, che postano su Facebook e Instagram, o partecipano alle videoconferenze, il loro ingenuo e spontaneo entusiasmo nel volere fare il bene di Decollatura è disarmante, e merita grandissimo rispetto, però è giusto chiederci e chiedere loro:

1. Siete coscienti che non state partecipando ad una allegra scampagnata, o a una festa universitaria, perché in caso di elezioni in consiglio comunale dovrete certamente assumervi responsabilità pesanti con i conseguenti rischi legali?

2. I vostri “reclutatori”, che vi stanno coinvolgendo mentre loro prudentemente non si candidano e mandano avanti voi bravi ragazzi, o onesti e bravi lavoratori poco addentro ai giochi politici, vi hanno informato che la campagna elettorale non è un gioco e che la situazione del comune è drammatica e tale da fare paura per primi a loro?

3. Siete coscienti che vi state inserendo, senza saperne assolutamente niente, in una lotta politica che ha visto cadere le ultime due amministrazioni per polemiche nelle quali alcuni vostri compagni di cordata hanno avuto parte attiva?

4. Siete a conoscenza dei precisi e grossi interessi di qualche vostro compagno di cordata?

Le nostre domande sono finalizzate a far capire a tutti che la situazione del Comune è maledettamente seria e necessita di una soluzione nuova per affrontare l’emergenza perché quello che è emerso in questi mesi di commissariamento è gravissimo e pertanto la prossima amministrazione non è un gioco per ragazzi o per sprovveduti: è necessario che ci sia unità in paese e che scendano in campo persone capaci e con esperienza.

Noi di Lista Unica, di fronte ad un gruppo unitario formato da ex sindaci,ex vicesindaci, ex assessori, professionisti addentro alla materia amministrativa etc etc, ci ritiriamo e quindi la proposta da All-In pokeristico è:

unitevi tutti e con persone competenti e responsabili e noi abbandoniamo il tavolo della politica.

Se la sfida non sarà accettata noi resteremo al tavolo della politica per vincere perché le nostre carte sono le migliori.