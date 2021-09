De Magistris: La Calabria che costruiremo sarà Partigiana e antifascista

“La terra dei diritti umani centrale nel Mediterraneo”

Comunicato stampa

Nel partecipare e amministrare la cosa pubblica è fondamentale ribadire, applicare e rinnovare ogni giorno i valori dell’antifascismo, su cui nasce la nostra Costituzione Repubblicana. Fa molto bene il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza, animato dall’Anpi e da tante altre importanti realtà sociali, a promuovere e ribadire l’appello, lanciato il 2 giugno “Non si può essere candidati per le Istituzioni della Repubblica e non dirsi antifascisti”.

Da presidente di questa regione attuando i diritti costituzionali, come già fatto nei dieci anni da sindaco di Napoli, voglio costruire una Calabria Partigiana, antifascista, equa, giusta e solidale. Ed è necessario lavorare in sinergia con tutte i soggetti sociali che vogliono, come me e la mia colazione, fare diventare questa la terra centrale dei diritti umani nel Mediterraneo.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.