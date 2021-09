De Magistris: Morisi indagato è motivo in più per stare lontani da Salvini

Morisi, l’uomo della Bestia, lo strumento della propaganda del leader della Lega Salvini, è indagato per gravi fatti di droga

Comunicato Stampa

Un motivo in più per stare lontano da un politico che si è costruito fondando le sue idee sul rancore e l’odio nei confronti dei diversi, meridionali per primi, e che deve ancora restituire il maltolto di soldi pubblici sottratti alle tasche degli italiani.

E in Calabria gli piace andare a braccetto, frequentare e candidare persone dalle quali sarebbe necessario rimanere a distanza di sicurezza.

Lo afferma Luigi de Magistris, candidato presidente alla Regione Calabria.