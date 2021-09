De Magistris: la nostra sarà una vittoria di portata nazionale

Comunicato Stampa

Sono fermamente convinto che la Calabria rappresenti in questo momento il cuore pulsante della politica italiana, perché qui si gioca una partita che non si è mai giocata.

E se dovessimo vincere, sarà un risultato che avrà una portata nazionale enorme. Perché si pensa che la Calabria sia una terra persa. Finita in mano a poteri oscuri, ormai senza speranza.

E pur essendo abituato alle campagne elettorali – questa è la quarta – per me questa è la sfida più difficile, così come quella a Napoli di dieci anni fa che nessuno pensava all’inizio potesse essere vittoriosa. Proprio per questo motivo, anche se non ce ne rendiamo ancora conto, stiamo già scrivendo la storia.

Aver presentato sei liste e 21mila firme a supporto dei candidati, senza apparati o partiti alle spalle, senza soldi, è già un evento rivoluzionario. E avere tante persone pulite e credibili che hanno deciso di fare questi 100 passi con noi mettendoci la faccia contro un sistema corrotto, per una Calabria pulita, è motivo di emozione e orgoglio.

I nostri avversari si uniscono contro di noi, noi invece uniamo il popolo che vuole dignità e diritti. Facciamo paura al sistema, perché noi stiamo lavorando per convincere le calabresi e i calabresi a fare la storia insieme a noi.

Lo ha affermato Luigi de Magistris, candidato alla presidenza della Regione Calabria nel corso dell’incontro con i candidati, a Vibo Valentia.