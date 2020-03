De Santis (U.P.L. Sicurezza): state a casa, rispettate le norme

“Gli accadimenti di questi giorni, in continuo evolversi, richiedono un momento di riflessione” esordisce il Coordinatore Generale Regionale per la Calabria della U.P.L. SICUREZZA, sindacato di ispirazione Confederale, Tiziano De Santis

“perché questa è una situazione dalla quale è possibile uscire, ma solo con la collaborazione di tutti, noi come parte dello Stato, voi cittadini come altra parte dello stesso Stato” una dichiarazione che ci giunge come un appello accorato all’impegno di tutti “in primis voglio fare un ringraziamento alle nostre ragazze e ragazzi, ai poliziotti di tutti i reparti e di tutta Italia che sono in strada H24 ad affrontare, unitamente alle altre Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco e naturalmente Medici e Sanitari, questa emergenza che purtroppo si sta manifestando in maniera inesorabile.

Ma questo non basta: abbiamo bisogno della collaborazione di ogni cittadino, di ogni Italiano, i quali dovranno impegnarsi a fare poche cose, semplici ma al contempo fondamentali, ovvero limitarsi nelle uscite alle sole necessità così come prescritto dalla normativa, indossare i sistemi di protezione (DPI), e comportarsi responsabilmente al rientro da altre zone a rischio”.

Conclude De Santis “noi dal canto nostro siamo chiamati ad essere in prima linea sia come Uomini di Stato che come Sindacalisti, per garantire la migliore tutela dei colleghi impegnati, e il riconoscimento dei loro diritti ad operare in condizioni di sicurezza, per poter tornare a casa, dai loro cari, con serenità”

