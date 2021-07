Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Cosa aspettano i commissari a mettersi da parte, scrive in una nota Rosario De Sensi esponente del direttivo cittadino di Forza Italia, sempre attento e vigile ai problemi che affliggono la città

I commissari straordinari del comune di Lamezia Terme non hanno a cuore le sorti di questa città abbandonata e mortificata, basta guardarci intorno per rendersi conto della situazione di stallo che si è venuta a creare.

Non se ne può più di questa situazione che attanaglia la cittadinanza; giornalmente si assiste a più situazioni vergognose a cui i cittadini devono rapportarsi tra cui l’abbandono più totale per quella che dovrebbe essere la terza città della Calabria. Pensavamo di puntare su obiettivi realizzabili in breve tempo supponendo che il lato negativo già segnalato potesse essere risolto, ma non è stato così. Ancora oggi assistiamo ad un menefreghismo imbarazzante nei riguardi della città lametina, governata da gente che non ha a cuore e nel cuore questi luoghi.

Inoltre non possiamo non segnalare che Lamezia è stata lasciata al suo destino, con i suoi centri storici totalmente abbandonati, mentre le villette comunali sono diventate ritrovo per animali e non solo, il quartiere di Sambiase lasciato al suo destino sotto tutti gli aspetti, per non parlare della periferie abbandonate nel degrado più assoluto.

Tra gli aspetti più gravi dobbiamo sottolineare ancora una volta la mancanza di bagni pubblici, non solo su Corso Numistrano, chiusi da anni, questo perchè bisogna considerare, per questioni legate alla società civile, che i cittadini e soprattutto gli anziani che popolano alcune zone della città devono avere l’opportunità di trovare questi servizi.

Le ultime parole di chiusa si scagliano contro molti consiglieri comunali eletti dal popolo lametino che con l’attuale situazione in cui vivono i cittadini non alzano un dito manifestando sulla stampa e nelle sedi opportune il loro disappunto: “Aspettate soltanto la poltrona! “. Uno dei pochi a dare voce a questi imbarazzanti questioni è stato l’avv. Giancarlo Nicotera: la sua persona è sempre di fianco alla cittadinanza, lo si intuisce dai suoi comunicati seri in quanto la città tutta ce l’ha nel cuore.

Infine un’accorata richiesta al Ministero degli Interni auspicandone un intervento immediato che restituisca la città ad un Sindaco e ad una giunta, perchè si lavori nell’interesse della città di Lamezia Terme.