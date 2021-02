De Sensi: Lamezia, Forza Italia pronta per le mini elezioni

Lamezia Terme si appresta a votare in 4 sezioni, dopo le presunte irregolarità avvenute

Comunicato Stampa

Anche se sarebbe stato opportuno ripetere completamente il turno elettorale per una maggiore chiarezza e trasparenza, vista la situazione della nostra città che per ben 3 volte è stata sciolta per infiltrazione mafiosa.

In ogni caso attendiamo fiduciosi il ricorso presentato da una forza politica che ha partecipato alle scorse elezioni.

Il nostro partito deve farsi trovare preparato per quelle che saranno delle mini elezioni oppure una nuova e totale tornata elettorale.

Se si dovesse verificare l’ipotetico caso di votare in solo 4 sezioni e successivo turno di ballottaggio il centrodestra non può che non esimersi insieme al suo vecchio candidato sindaco a ripresentare un nuovo programma elettorale che possa al meglio essere recepito dai cittadini.

Un nuovo ballottaggio significa per il centrodestra avere una marcia in più, visti gli ultimi 6 anni di mal governo Mascaro ed in parte anche dei commissari prefettizi che non sono stati capaci di realizzare nulla per la nostra terra, anzi siamo noi a chiedere a tutti gli elettori del nostro comune che ci suggeriscano cosa Mascaro e il suo team ha realizzato in 6 anni di governo?

Dopo sei anni dalla prima elezione dell’Avv. Mascaro ancora ad oggi vediamo un lungomare incompleto, centri storici abbandonati, strade dissestate e non curate, edilizia ferma, parchi pubblici abbandonati, ordinaria amministrazione assente. Crediamo che sia il momento che l’avv. Mascaro capisca che Lamezia non possa più aspettare e perciò ci auguriamo possa fare un passo indietro per il bene della città, consentendo nuove elezioni che possano sancire la vittoria di un’amministrazione all’altezza di una città di 71.000 abitanti, baricentrica per l’intera regione.

Lamezia Terme ha bisogno di nuovi politici che realmente amano la propria terra e non che lo gridano solamente nelle piazze, per poi nel segreto delle stanze di palazzo non apportare nessuna novità per una terra dalle grandi capacità.

Forza Italia Lamezia per le prossime regionali sarà vicino al territorio dando linfa vitale alla politica tutta, con una candidatura forte e ramificata, rappresentata sempre da chi ha sostenuto forza italia e che ha sempre ottenuto grandi risultati dimostrando di essere il più votato nella nostra città ad ogni tornata elettorale. Il Giovane Dott. De Sarro deve essere una risorsa su cui puntare sia a livello locale che regionale. Noi punteremo su di lui senza se e senza ma.

Rosario De Sensi

Forza Italia Lamezia