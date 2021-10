Decennale visita Papa Benedetto XVI. Diocesi: “suo monito più vivo che mai in vista del Sinodo”

Nel decimo anniversario della visita di Papa Benedetto XVI alla nostra città e Diocesi, la Chiesa di Lamezia ringrazia ancora il Signore per un evento di grazia e di gioia che ha segnato in maniera importante il cammino ecclesiale della nostra comunità

Le tante energie della Chiesa diocesana e della società civile che hanno lavorato insieme, le parole del Papa, i tanti segni e progetti che si sono realizzati negli anni successivi costituiscono un patrimonio che come Chiesa di Lamezia vogliamo continuare a custodire e valorizzare.

La presenza del Papa nella nostra terra, in quella giornata storica e per tutti noi indimenticabile, ha rafforzato la nostra consapevolezza di essere Chiesa, ci ha sollecitati ad indossare l’abito nuziale della carità e a crescere sempre più nella comunione.

Un monito che sentiamo oggi più vivo che mai mentre ci prepariamo al Sinodo voluto da Papa Francesco.

Dopo dieci anni, continuiamo a pregare per Papa Benedetto XVI e per Papa Francesco, chiedendo al Signore la grazia di essere sempre più Chiesa che “vive la comunione, realizza la partecipazione, si apre alla missione, così in una nota la Diocesi di Lamezia Terme nel decennale della visita di Papa Benedetto XVI alla città e alla Diocesi.