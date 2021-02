Decollatura. Il Presepe Pasquale della Parrocchia B.V. del Carmelo

Un’iniziativa speciale realizzata in un periodo difficile, portata avanti da Padre Benedetto e dai fedeli della Parrocchia B.V. del Carmelo (Adami di Decollatura)

Una forma di devozione, un modo per prepararsi alla Pasqua, questo il motivo per cui il presepe pasquale viene allestito durante la Quaresima periodo caratterizzato da penitenza, preghiera e riflessione. Una tradizione antica e molto amata che anche i fedeli della parrocchia di Adami hanno voluto mettere in scena

“Dopo essere stati i primi, negli anni 60 e 80, a fare la rappresentazione della Pigliata di Gesù, quest’anno, siamo stati i primi, nel circondario, a realizzare il Presepe Pasquale. Grazie all’impegno dei “realizzatori” Franco Scalzo ed Angelo Gallo”