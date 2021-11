Delicata trasferta per la Raffaele Lamezia a Letojanni

Incontro importante per la squadra gialloblu domani in Sicilia

Porfida e compagni si troveranno infatti di fronte al primo esame della stagione contro la squadra con cui condividono il primato nel girone.

Una formazione ostica, costruita per vincere il campionato, che finora ha concesso, in totale, solo due set agli avversari.

Abbiamo raggiunto lo schiacciatore Stefano Graziano che dichiara: “La partita che andiamo ad affrontare è sicuramente la partita più proibitiva della stagione. Andiamo a giocare in un campo dove poche squadre negli ultimi anni sono riuscite a farla franca. Anche quest’anno Letojanni si presenta come una delle rose più attrezzate, se non la più attrezzata del girone, e la classica parla chiaro. Per noi è sicuramente uno scontro diretto ma allo stesso tempo non bisogna viverla come una finale perché il campionato è appena iniziato. Quello che è sicuro, è che noi forti delle nostre certezze collettive e individuali, faremo il massimo per portare a casa la vittoria.”