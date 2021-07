Denis Taradin ha vinto le gare della seconda giornata del Kitefoil World Series

Entra nel vivo il Kitefoil World Series a Gizzeria. Un’altra giornata di gare spettacolari, nello scenario dello specchio d’acqua dell’Hang Loose Beach

Tra competizioni, intrattenimento e comunicazione, come la radio ufficiale Studio 54 Network che ha posizionato on the beach il suo colorato bus. Numeri da record anche per gli account social. Copertura totale 366.718 (numero di singoli account raggiunti), Impression totale invece 597.723 (numero totale di visualizzazioni) e decine di nuovi followers giornalieri.

Vento e mare sono comunque ingredienti giusti per la seconda giornate di gare dell’Hang Loose Beach di Gizzeria, capitale mondiale in questi giorni del Kitefoil.

Atleti in rappresentanza di 28 paesi di tutto il mondo.

RISULTATI DELLE GARE 9 LUGLIO:

1° classificato: Denis Taradin (RUSSIA)

2° classificato: Alex Mazella (FRANCIA)

3° classificato: Connor Bainbridge (GRAN BRETAGNA)

4° classificato: Toni Vodisek (SLOVENIA)

5° classificato: Nicolas Parlier (FRANCIA)

Domani, Sabato 10 Luglio, si comincia alle ore 11 con lo Skipper meeting atleti online. Alle ore 12 l’inizio delle gare nello specchio di mare che caratterizza la bellezza di Gizzeria e della Calabria. Ancora una volta sfide tra concorrenti di tutto il pianeta che andranno avanti fino alle ore 18. E sarà anche il giorno degli eventi Porsche per tutte le età con gli spettacolari test drive.

È arrivato a Gizzeria il direttore marketing Italia Massimiliano Cariola che ha così commentato lo svolgimento delle giornate: “Questa di Gizzeria è una delle tappe di un grande evento che si chiama Porsche on Board, tra evoluzioni di motori e adrenalina, le caratteristiche della Porsche”.

Sono arrivate anche le splendide moto Ducati che permetteranno agli appassionati delle due ruote di emozionarsi con gli specifici Test Drive.

La manifestazione, lo ricordiamo, è promossa dalla World Sailing (Federazione Internazionale Vela), la IKA (International Kiteboarding Association) gestisce il kitesurf in seno a World Sailing attraverso la FIV (Federazione Italiana Vela), mentre l’organizzazione è del circolo velico Hang Loose Beach. L’evento è patrocinato e sostenuto dalla Regione Calabria. Partner dell’evento sono Porsche e Ducati.

Il programma della prima settimana prevede il KiteFoil World Series, mentre la seconda le gare del KiteFoil Youth World Championships.