Depurazione e scarichi tratto Pizzo-S. Eufemia, interviene Adiconsum

“L’iniziativa delle Procure di Vibo e di Lamezia di procedere all’accertamento dello stato della depurazione e degli scarichi sulla costa va incontro alle preoccupazioni dei cittadini. Alla politica, ai diversi livelli di governo del territorio, si chiede un sussulto di responsabilità” afferma Michele Gigliotti, Presidente Adiconsum Calabria

Lamezia Terme – «L’iniziativa delle Procure di Vibo Valentia e di Lamezia di procedere all’accertamento del reale stato della depurazione e degli scarichi sul tratto di costa Pizzo-S. Eufemia – dichiara in una nota per la stampa il Presidente di ADICONSUM Calabria, Michele Gigliotti – va incontro alle preoccupazioni che quotidianamente i cittadini manifestano di fronte allo spettacolo di un mare nel quale fa paura bagnarsi.

Ci si augura che l’azione dei magistrati, delle forze dell’ordine e degli enti impegnati nei controlli a tutto campo, finalizzati a comprendere le cause di una situazione che penalizza turisti e residenti, possa presto giungere a conclusioni che permettano di intervenire per tutelare ambiente e persone e per salvaguardare un’importante risorsa come il mare, preziosa sia dal punto di vista naturalistico che da quello economico.

Cittadini e imprese pagano per un servizio inefficiente e, impossibilitati a godere delle bellezze delle nostre coste, vedono anche fortemente danneggiato il settore turistico.

ADICONSUM, che ha tra le sue finalità quella della difesa dell’ambiente in cui le persone vivono – conclude il Presidente Gigliotti –, chiede ai diversi livelli di governo del territorio un sussulto di responsabilità nell’affrontare e avviare a soluzione un problema che si trascina da troppo tempo e che richiederà un’azione decisa, coordinata e progettuale in cui ogni Comune, insieme alla Regione, dovrà fare la sua parte».