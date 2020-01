Derby Sambiase Vigor Lamezia 1919 con la partecipazione della Lucky Friends

Un momento di unione e coesione, caratterizzato da una sana competizione

E per rafforzare questo messaggio, in occasione del derby di sabato Sambiase Lamezia – Vigor Lamezia, le due società hanno invitato i ragazzi speciali della Lucky Friends, diventati ormai un simbolo della nostra città, che accompegneranno, mano nella mano, i 22 calciatori in campo.

La partita, in campo e sugli spalti, dovrà, quindi, essere una vera e propria festa di sport per l’intera città. Ricordandoci sempre che, come diceva San Francesco di Paola, “lo sport è amicizia, festa e scuola di vita, facciamone tesoro!”.

Asd Sambiase Lamezia 1923

Vigor Lamezia Calcio 1919