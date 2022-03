Destination wedding: la nuova risorsa per rilanciare il turismo nella Riviera dei Tramonti

Della tendenza della destination wedding si è sentito parlare nei film americani e, magari, nelle Isole greche

Il fenomeno della destination wedding consiste in un modo diverso di vivere ed organizzare il proprio matrimonio trascorrendo, insieme a parenti ed amici più cari, uno dei momenti più importanti della vita in luoghi magici, come se si fosse già in luna di miele, in luoghi distanti da casa, che offrono particolari suggestioni.

E’ un viaggio di sogno, durante il quale viene anche celebrato il matrimonio, in luoghi esotici ovvero sulla spiaggia e, magari, all’ora del Tramonto.

Da qualche tempo, grazie ad alcuni illuminati imprenditori del settore turistico ed alla sensibilità di alcune amministrazioni comunali che hanno aderito alla riviera dei tramonti, tale suggestivo quanto incentivante fenomeno sta prendendo piede anche lungo le coste del tirreno catanzarese.

E’ evidente che tale fenomeno diviene un modo per valorizzare il territorio ed il turismo, richiamando turisti da tutto il mondo e, quindi, una forte leva per sostenere l’economia e tutto l’indotto turistico della Riviera dei Tramonti.

Registriamo con enorme soddisfazione che tale tendenza sta prendendo piede presso alcune strutture e location costiere, presenti nei diversi comuni, da Amantea a Pizzo, e quindi nei Comuni che fanno parte della Riviera dei Tramonti, per cui un plauso va riconosciuto, sia agli imprenditori che hanno scommesso su tali eventi, sia agli amministratori comunali più illuminati che hanno consentito ed autorizzato tali organizzazioni.

La APS Riviera dei Tramonti, che sta per concludere anche il procedimento di costituzione del Distretto Turistico Regionale Riviera dei Tramonti, auspica ed invita le Amministrazioni comunali che ancora non avesse previsto ed autorizzato lo svolgimenti di tali celebrazioni, a favorire sui propri territori la destination Wedding certi che, anche tale strumento, contribuirà allo sviluppo turistico ed alla valorizzazione della nostra terra.