Diamante. Tragico incidente stradale, muore 20enne

Un gravissimo incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sulla Statale 18 tra Belvedere Marittimo e Diamante

Un ventenne, alla guida di una utilitaria, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo uscendo fuori strada e sfondando le barriere di protezione nei pressi di un viadotto a poche centinaia di metri dalla discoteca “Vecchia Fattoria”.

Il ragazzo, è sbalzato fuori dall’auto, morendo sul colpo.

Intervenuti sul posto i carabinieri della compagnia di Scalea e i vigili del fuoco del comando provinciale di Cosenza, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare.