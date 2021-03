Dibattito Regionale Mare Pulito – Salviamo il Tirreno cosentino

Mancano pochi giorni al dibattito regionale organizzato dall’associazione Mare pulito – Salviamo il Tirreno cosentino, che si svolgerà in diretta streaming sulla pagina Facebook il prossimo 2 aprile per discutere delle sorti del nostro mare

Comunicato stampa

Ad essere invitati all’incontro, i candidati alla presidenza della regione Calabria, ai quali, oltre ai già confermati Carlo Tansi e Luigi De Magistris, si aggiunge anche il candidato del centro sinistra Nicola Irto, ultimo in ordine di tempo ad aver aderito alla richiesta dell’associazione.

A loro il compito di illustrare quali interventi in concreto saranno messi in atto, al fine di migliorare le condizioni di quel tratto di costa da molto tempo dimenticato da istituzioni e sindaci.

Questo grazie anche alle domande che i liberi cittadini avranno la possibilità di porre ai candidati durante la diretta, affinché ci sia un reale dibattito e non solo il tipico discorso a senso unico, a cui oramai da tempo ci si è abituati.

Si attendono ancora, in ogni caso, le adesioni da parte del centro destra, e del presidente facente funzioni Nino Spirlì.

Organizzatrice e ideatrice del dibattito, l’associazione Mare Pulito – Salviamo il Tirreno Cosentino, composta da semplici cittadini e da esperti, tra i quali si trovano anche professionisti nel campo della depurazione e della gestione delle acque.

Il movimento, nato spontaneamente da un’idea di Alessandro Ruvio, Enrico Miceli, Giuseppe Dattilo, Luca Boccoli e Andrea Caputo, è stato creato per informare e sensibilizzare sia la parte politica che la parte cittadina, sulla situazione che ormai da decenni caratterizza le nostre coste, al fine di migliorarne la salute, piuttosto compromessa.

L’associazione, già durante la scorsa estate, ha deciso di dare vita anche a una pagina social con lo stesso nome, con lo scopo di ricreare un luogo di discussione e confronto circa la salute delle acque, ricercando, anche insieme agli ormai numerosi referenti sparsi per tutta la provincia, soluzioni concrete e incisive da proporre alle istituzioni.

Ad essere presenti alla diretta on line del 2 aprile – sulla pagina Mare Pulito – salviamo il tirreno cosentino alle ore 18 – saranno anche l’assessore alla Tutela dell’ambiente, Sergio De Caprio, e il presidente della Provincia, Franco Iacucci. Proprio quest’ultimo, lo scorso 26 febbraio, in seguito al precedente dibattito – organizzato dalla stessa associazione – tra tutti i sindaci della costa tirrenica e le istituzioni locali e regionali, si è messo a disposizione per coordinare un tavolo tecnico, fortemente voluto da Mare Pulito, al fine di parlare di azioni imminenti condivise per la tutela del mare.

In attesa del dibattito del 2 aprile, tutti gli aggiornamenti del tavolo saranno resi pubblici venerdì 26 marzo.