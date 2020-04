Didattica Online, Rocca (GD): Regione chiarisca acquisto 25 mila tablet obsoleti

Il 9 aprile la presidente Santelli annunciava l’acquisto di 25 mila tablet per lo svolgimento della didattica online, annunciandolo così sul sito della Regione

Comunicato Stampa

“Un ulteriore provvedimento, che corrisponde a una richiesta che le Regioni avevano fatto al Governo, senza ottenere alcuna risposta, è stato assunto rispetto alla dotazione informatica, così da assicurare ai giovani il diritto allo studio. La Regione Calabria ha deciso di intervenire con l’acquisto e distribuzione, tramite le istituzioni scolastiche, di 25.000 tablet.”

Ora arriva dal sito Iacchite la segnalazione che almeno alcuni (non conoscendo l’intero lotto dei tablet acquistati) dei tablet acquistati non sono utili allo svolgimento della didattica a distanza in quanto forniti di una vecchia versione del sistema operativo Android (versione 4.4.4 rilasciata nel 2014, nel 2020 siamo ormai alla versione 11) che non supporta le più moderne app usate per la didattica online come ad esempio Google Classroom.

Mi auguro che la Regione risolva al più presto questo problema e che prima del prossimo acquisto si informi meglio su quale strumento informatico va ad utilizzare e capire che la tecnologia fa oramai passi da gigante, e acquistare anche solo un dispositivo vecchio di così tanti anni e non aggiornato è un male, anche per la sicurezza informatica.

Mi auguro una più profonda attenzione degli uffici regionali all’informatica e all’evoluzione tecnologia non più trascurabile nell’era del digitale e della fibra ottica, in un mondo sempre` più interconnesso e veloce non possiamo restare indietro e trascurare questi fondamentali argomenti.

Colgo l’occasione inoltre per annunciare che prenderò come impegno serio quello di portare nella federazione catanzarese dei Giovani Democratici la proposta di lavorare ad un piano di digitalizzazione e informatica per l’intera regione.

Spero quindi vivamente che la Regione risolva questo problema nell’immediato, per aiutare i ragazzi e garantire il diritto fondamentale all’istruzione.

Dario Rocca

Segretario Giovani Democratici Lamezia