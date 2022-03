Diocesi Lamezia: preghiera per Ucraina domenica 6 marzo

In una nota stampa la Diocesi di Lamezia annuncia un momento di preghiera per domenica 6 marzo alle 19:30, davanti la Cattedrale.

Comunicato Stampa

La Chiesa che è in Lamezia domenica prossima, 6 marzo, alle 19.30, insieme al Vescovo, monsignor Giuseppe Schillaci, si riunirà in preghiera davanti la chiesa Cattedrale per invocare la pace in Ucraina.

Il momento di comunione e di sinodalità, aperto a tutti, credenti e non, organizzato insieme al movimento dei Focolari, in caso di pioggia si terrà all’interno della Cattedrale.

“Dopo la pandemia – ha detto monsignor Schillaci durante l’omelia del mercoledì delle Ceneri – mai avremmo potuto immaginare una guerra nel cuore dell’Europa. Tutti, in comunione con Papa Francesco, siamo chiamati a chiedere a Dio il dono della pace”.