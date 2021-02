Dipendenti Fincalabra. La Scala: bloccare al piu presto i licenziamenti

«L’attuale licenziamento illegittimo dei dipendenti Fincalabra previsto dall’ex commissario, violerebbe anche il blocco dei licenziamenti previsto per la pandemia in corso »

Comunicato Stampa

Mariano La Scala membro del direttivo di Forza Italia di Lamezia Terme dichiara: «dopo avere ascoltato una delegazione dei dipendenti di Fincalabra chiedo all’attuale Governo regionale di bloccare al più presto i licenziamenti previsti dei tanti padri di famiglia, ciò che serve alla Fincalabra non sono i licenziamenti ma nuove assunzioni che possano garantire un efficiente e trasparente operato.

«L’attuale licenziamento illegittimo dei dipendenti Fincalabra previsto dall’ex commissario, violerebbe anche il blocco dei licenziamenti previsto per la pandemia in corso che interessa i privati ed ancora più grave sarebbe se a violare tale condizione fosse una società in house alla regione Calabria. La Giunta regionale, che dovrebbe occuparsi prettamente di atti ordinari, ad oggi dovrebbe trovare una soluzione idonea per i dipendenti in “esubero”. Una soluzione che sia concordata con i dipendenti stessi e che in questa fase di grave crisi economica eviti a tante persone di perdere il proprio posto di lavoro. Questo è il momento in cui invece di pensare agli esuberi bisognerebbe pensare a contrastare questa dura pandemia ed in particolar modo bisognerebbe pensare a frenare la grave crisi economica che attanaglia i cittadini calabresi».

La Scala chiede all’attuale Presidente della Fincalabra ed al Governo regionale che venga presa una posizione a favore dei lavoratori che ad oggi rischiano ingiustamente il licenziamento e si augura possa essere trovato a breve un accordo affinchè in una fase economicamente difficile per tutti queste persone possano avere un posto di lavoro stabile.