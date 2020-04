Dire no al razzismo: il video di Nicholas che si rivolge a tutti

Abbiamo intervistato Nicholas Gaisie Princewil, graphic designer e autore del video interamente autoprodotto dal titolo “Say no to racism – dire no al razzismo” dove sulle note di una melodia molto orecchiabile, rimarca il significato della parola amore

Proviene dal Ghana, ha 22 anni ed è in Italia da 3 dove ha moglie e due figli, ci racconta il perché di questo pezzo appena pubblicato, vuole dedicarlo ai ragazzi che vanno a scuola, perché sono loro il futuro.

Il testo è denso di significati: “Abbiamo bisogno d’amore…non preoccuparti del mio colore, facciamo pace e passeggiamo, se mi aiuti oggi, potrei aiutarti domani” queste alcune strofe tratte dalla canzone di Nicholas, già conosciuto l’anno scorso per un altro messaggio di fratellanza con il video “Aiutaci Salvini” il quale ripercorre l’odissea dei migranti scappati dalle guerre.

In un momento storico in cui l’altro siamo noi e viceversa, la musica può essere veicolo di speranza e accoglienza, facendo nostro il principio che, pur essendo apparentemente differenti, per colore della pelle, fede religiosa ecc. queste varietà umane ci arricchiscono, facendoci sentire parte dell’arcobaleno, con tutte le sue meravigliose sfumature.

Riccardo Cristiano