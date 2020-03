L’avvocato Rosario Perri di Lamezia Terme, si fa promotore di un’iniziativa veicolata sulla piattaforma change.org avente come oggetto il divieto in entrata e in uscita per tutte le regioni d’Italia

Il testo è chiaro, disporre da subito il divieto di spostamento da regione a regione, così dà favorire, per quelle meno colpite dal Coronavirus, di riprendere prima possibile le attività produttive, fino a quando non avverrà l’azzeramento della pandemia in atto.

Punti fermi di questa raccolta firme online è ridurre al minimo il rischio di ulteriori contagi, portando a zero se possibile, ogni motivo di infezione.

Sono escluse da queste misure restrittive, ovviamente, gli autotrasportatori, in quanto questi ultimi per varcare i confini regionali dovrebbero indossare un bracciale di riconoscimento.

Tale richiesta è stata indirizzata dall’avvocato Perri anche al Consiglio dei Ministri tramite una lettera, sollecitando quest’ultimo a muoversi al più presto per scongiurare che il Covid-19 possa mietere ulteriori vittime o contagiare un gran numero della popolazione fortunatamente non ancora colpita.

Una misura che mira a ridurre al minimo i rischi rilanciando l’economia locale e favorendo la ripresa della vita quotidiana. Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi, segnalandovi la possibilità di firmare la petizione cliccando sul link

Riccardo Cristiano