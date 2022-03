Domani 5 marzo a Lamezia Terme la “Marcia della Pace”

Sabato 5 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 11:30, gli alunni dell’Istituto Comprensivo “Perri-Pitagora” si troveranno lungo Corso Giovanni Nicotera a Lamezia Terme per un momento di riflessione sulle atrocità e sulle violenze che stanno succedendo in Ucraina

I giovani studenti hanno sentito l’esigenza di esprimere la propria solidarietà verso il popolo ucraino, ritrovandosi insieme nella speranza che la loro iniziativa sia una scintilla di luce, un sincero e sentito augurio di pace.

Durante il sit-in alunni della scuola primaria e della secondaria canteranno sulle note dei più famosi brani musicali composti per inneggiare alla Pace e leggeranno alcune poesie di Bertolt Brecht, Gianni Rodari, Morena Focante, Nazim Hichmet, Taras Hrhorovyc Sevcenko, Madre Teresa, Lie Tien Min, voci di uomini e donne che da ogni parte del mondo e in ogni tempo si sono levate per dire “No alla Guerra”.

L’iniziativa è stata fortemente voluta e organizzata dai giovani studenti dell’Istituto scolastico “Perri-Pitagora”, che in questi giorni non stanno “leggendo” la parola “guerra” sui libri di storia, ma la stanno vedendo in tempo reale sui media e sui social.