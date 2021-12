Domenica 19 al teatro Politeama la 1ª edizione de “il Natale del Finanziere”

Domenica 19 dicembre si è tenuta, nella splendida cornice del teatro Politeama di Catanzaro, la prima edizione de “Il Natale del Finanziere”, dedicato alle Fiamme Gialle della provincia di Catanzaro e alle loro Famiglie

La serata, oltre che al sano divertimento, è stata prima di tutto dedicata alla solidarietà. Per l’occasione, sono stati infatti raccolti fondi per il noto Istituto Palazzolo Suore delle Poverelle, che da tanti anni offre sostegno a donne e minori in difficoltà.

Il momento clou della serata è stato l’esibizione, per la gioia di piccoli e grandi, del noto cabarettista e musicista Stefano Nosei, che è riuscito a divertire tutti con il suo vasto repertorio di canzoni e parodie musicali che abbraccia un arco temporale che va dagli anni 80 ad oggi.

Nel bel mezzo della manifestazione, a fare gli onori di casa, sono intervenuti sul palco il Comandante Regionale Calabria, Generale di Brigata Guido Mario Geremia e il Comandante Provinciale, Generale di Brigata Dario Solombrino, che hanno sottolineato l’importanza di questo genere di eventi sia per corroborare il senso di appartenenza all’Istituzione sia per confermare un legame virtuoso con la comunità e il territorio attraverso iniziative di beneficenza a favore dei più deboli.

I due Generali, dopo gli auguri rivolti a tutti Finanzieri e alle loro famiglie, hanno così auspicato che questo sia solo il primo “Natale del Finanziere” e che l’incontro possa essere replicato negli anni a venire.

Al termine della serata, c’è stato naturalmente uno speciale Babbo Natale – che nella vita fa invece l’Appuntato della Guardia di Finanza – a distribuire sorrisi e doni non solo ai figli dei Finanzieri ma anche ai piccoli ospiti dell’Istituto Palazzolo. I regali destinati a questi ultimi sono stati consegnati, nell’occasione, a Suor Stefania, Madre Superiora delle Suore delle Poverelle.

“Il Natale del Finanziere” costituisce senza dubbio un importante e sentito momento di condivisione per tutte le Fiamme Gialle catanzaresi, testimonianza dei sentimenti di unità che animano i Finanzieri e improntato ai più alti valori natalizi di solidarietà e in concreto di vicinanza alle persone meno fortunate.