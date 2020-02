Domenica 23 febbraio torna a San Mazzeo la consueta festa di carnevale

Torna il Carnevale a San Mazzeo, sarà una domenica all’insegna dell’allegria per tutta la popolazione di Conflenti e dei comuni limitrofi

Comunicato Stampa

Domenica 23 febbraio, alle ore 15, torna a San Mazzeo la consueta festa di carnevale, organizzata dall’Associazione Una Voce Tante Voci, ormai diventato uno degli appuntamenti più attesi dai bambini di Conflenti e dei Comuni limitrofi.

Tra mascherine, coriandoli colorati e stelle filanti saranno tante le sorprese in programma: i bimbi potranno divertirsi con la Baby Dance e tanti giochi preparati per loro dai Volontari. Saranno premiate, inoltre, le maschere più belle delle seguenti categorie: Baby, Junior e adulti. Come ogni anno non mancheranno le mascotte dei personaggi Disney.

Confermata la location del ristorante “La Capannella” dove tutti i partecipanti potranno continuare la festa dalle 20 in poi usufruendo del prezzo speciale di € 6 Menù Bambini e € 10 Menù Adulti.

Durante la serata i Volontari dell’Associazione intratterranno i partecipanti con il Karaoke e balli. È gradita l’adesione attraverso Facebook o contattando direttamente i ragazzi dell’Associazione e la pizzeria “La Capannella”.

«Sarà una grande festa per tutta la città – commentano i volontari dell’Associazione – sia per grandi che per piccini. Da qualche anno, questa kermesse è un pò diventata il carnevale della nostra città. Vi aspettiamo numerosi e anche quest’anno ci aspettiamo di restare stupiti dalle vostre maschere.

Per ulteriori informazioni: Associazione Una Voce Tante Voci 329.3343431