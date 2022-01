Domenica 30 gennaio riparte il campionato per il Basketball Lamezia

E’ fissata per domenica 30 gennaio la data della ripartenza del campionato di serie C Gold

Lievemente in ritardo rispetto ad altre categorie e altri sport di pari livello.

Una data tanto attesa, che ha permesso di smaltire bene lo spumante e il panettone ai nostri atleti, oltre ad assicurare un clima più sereno per quanto riguarda la contaggiosità del virus.

La ripartenza per le fenici, arriva col gran botto. Infatti l’avversario di turno è la Diesel Tecnica Sala Consilina, anche conosciuta come Pallacanestro Trinità. Una gran corazzata che nello scontro d’andata, tra le mura amiche riusci ad assicurarsi la partita, giocando perfettamente, arrivando al punteggio finale di 94-70. Tra le file salesi, tanti top player tra cui Francesco Marciano, ex Mastria Catanzaro, Mbaye Amadou Diokel e Taylor Douglas, Alvaro Merlo, il pistoiese Mattia Gangale, e il montenegrino Bozo Misolic, centro di 205 cm. Alla guida della squadra, l’esperto allenatore Antonio Paternoster.

Per le fenici c’è tanta voglia di vendicare l’amara sconfitta incassata nel girone d’andata, e di far vedere i propri progressi e la coesione maturata nelle partite a seguire.

Attualmente in classifica il Basketball Lamezia è lievemente sopra la squadra campana. 9 vittorie e 2 sconfitte per le fenici, a fronte delle 8 Win e 3 Lose per la Diesel Tecnica.

Palazzetto Alfio Sparti regolarmente accessibile per i tifosi lametini ma con capienza ridotta per il protocollo Covid.