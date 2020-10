Domenica 4 ottobre l’iniziativa “Race for the cure Lamezia”

Domenica 4 ottobre nel parco Peppino Impastato si svolgerà la manifestazione “Race for the cure Lamezia”, a sostegno della Susan G. Komen Italia, un’associazione basata sul volontariato che da vent’anni è in prima linea nella lotta contro i tumori al seno su tutto il territorio nazionale, sotto la guida di Riccardo Masetti, attuale presidente

La volontaria e responsabile “donna in rosa” Francesca Graziano e il comitato regionale nascente dell’associazione, con la collaborazione dell’assessore allo sport, Luisa Vaccaro, ed altri componenti del comitato in fase di formazione, tra cui la consigliera Antonietta d’Amico, hanno organizzato una corsa che “si tinge di rosa”, dedicata a tutte le donne che hanno lottato e che stanno lottando contro questa patologia.

Circa una donna su sette si ammala di tumore al seno; la mortalità nei paesi occidentali e’ progressivamente diminuita negli ultimi 25 anni e i tassi di cura sono oggi piuttosto elevati (oltre il 90% di guarigioni quando la malattia viene scoperta in fase iniziale), ma il tumore del seno resta comunque la principale causa di morte per cancro della popolazione femminile mondiale. L’avvento del Covid 2019 ha inciso indirettamente, provocando un aumento del tasso di mortalità per via di ritardi diagnostici e difficoltà nell’esecuzioni delle indagini.

Questo evento vuole essere anche un’occasione per ricordare che i sani stili di vita sono la base per un’ attenta prevenzione: lo sport farà da protagonista e numerose figure professionali sottolineeranno come un’alimentazione corretta sia fondamentale per la salute di tutti noi, a partire dai primi giorni di vita.

Numerose sono le associazioni sportive che parteciperanno ed hanno aderito all’iniziativa, permettendo la realizzazione dell’evento; inoltre l’Associazione Clown Vip Catanzaro Odv, regalerà un sorriso e momenti di divertimento per i più piccini. Interverranno il sindaco Paolo Mascaro e figure professionali che operano nell’ambito della prevenzione.

Anche la Diocesi lametina, attraverso gli uffici di Pastorale della Salute e Sport e Tempo libero, ha abbracciato l’evento mostrando la sua vicinanza all’associazione Komen Italia Calabria partendo da questo evento (e proponendo anche future iniziative), avendo compreso le difficoltà di tante donne che quotidianamente si trovano a combattere con questa malattia.

Quindi domenica si correrà assieme indossando la maglia della race for the cure per ricordare che la ricerca non deve fermarsi!!!!!

Francesca Graziano

responsabile Susan G. Komen Calabria