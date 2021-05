Donna trovata morta a Cosenza, si pensa a omicidio

Casa sarebbe stata trovata a soqquadro, sul posto i carabinieri

COSENZA. Il cadavere di una donna di 68 anni, Mirella Spadafora, è stato trovato in un appartamento di via Sybaris, nei pressi di via degli Stadi a Cosenza.

Sul posto ci sono i carabinieri, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo quanto si apprende l’allarme è stato lanciato dai familiari che non riuscivano a mettersi in contatto.

E’ atteso l’arrivo della Scientifica per i rilievi e per accertare se si tratti di omicidio o di morte naturale.

Dalle notizie che trapelano, però, potrebbe trattarsi di omicidio in quanto la casa è stata trovata a soqquadro.

Inoltre la morte risalirebbe a qualche giorno fa. (ANSA).