Doria Spa ed AINC insieme per la salute ed il benessere dei consumatori

Il gusto del benessere e la felicità del cliente è stato il punto nevralgico di incontro di queste due importanti realtà

Un corso di formazione dunque – spiega il dott. Galatà – come studio scientifico e didattico degli alimenti, ed occasione di incontro e dialogo tra gli addetti ai lavori.

Da dove nasce per una importante azienda, l’esigenza di un corso basato non su tecniche di produzione, bensì sulla scienza dell’alimentazione? A rispondere con estrema sincerità intellettuale è stato il dott. Grieco. A lui, nello specifico, la domanda su cosa avesse spinto il suo gruppo aziendale a ritornare dietro i “banchi di scuola”, per apprendere qualcosa di non completamente affine alla propria mission commerciale. Grieco non ha avuto dubbi nel condividere quella che è stata non una priorità, quanto un’urgenza aziendale, mirata ad una formazione scientifica e didattica sull’alimentazione, per rispondere alle nuove istanze della clientela, ma soprattutto per dare un seguito alla lungimiranza non di una mera azienda, ma di una grande famiglia, pronta ad investire per il benessere altrui.

Un connubio anomalo dunque, nato da un bisogno di sapere che potesse coniugare coscienza alimentare con virtuoso processo industriale, e che potesse fornire le chiavi di lettura di una quarta dimensione che è rappresentata proprio dal “benessere del gusto”.

L’idea di un percorso suddiviso in diverse sessioni – spiega Stefano – è nata proprio dal desiderio di fornire ai nostri collaboratori, pillole di scienza nutritiva, ponendoli nella condizione di poter affrontare le nuove sfide non del mercato ma dell’innovazione alimentare.

La nostra richiesta infatti – continua – non voleva essere risolutiva da un punto di vista di marketing aziendale, ma di una crescita professionale e dunque, di una capacità nel sostituire per esempio, gli zuccheri raffinati con altri alimenti salutari, senza rinunciare alla dolcezza. Il mondo dei vegani e vegetariani, ma in generale l’alimentazione, guarda al futuro non in termini di innovazione ma di bilanciamento, sostituendo l’aggettivo buono con “più salutistico” che rimanda naturalmente, alla categoria della bontà di gusto. È dunque importante – ci sottolinea con estrema fermezza, – che tutti i dipendenti di La Doria, conoscano da un punto di vista molecolare come è caratterizzato un alimento e dunque, come arrivare alla produzione di un prodotto.

Il dottor Grieco non ha lasciato troppo spazio alle nostre esitazioni ed anche di fronte ad una nostra insidiosa domanda, “ma chi ve lo ha fatto fare”, ha risposto: «l’incontro con il mondo dei nutrizionisti per noi, sarà un primo importante tassello per innescare una rivoluzione aziendale che passerà da sacrifici ed investimenti economici importanti, ma non poteva non essere diversamente. Un percorso importante che punterà anche, ad essere da traino ed intermediari tra i clienti e la realtà dei supermercati».

Una nuova avventura per l’associazione dei Nutrizionisti in Cucina – sottolinea Galatà – che dovrà tracciare uno stimolante percorso ed accompagnare lungo il tragitto, con la ricchezza della conoscenza, importanti aziende come appunto La Doria.

Impariamo ad addolcire con meno zucchero, perché in fondo, con un’aria devota e un’azione pia inzuccheriamo lo stesso diavolo (William Shakespeare).