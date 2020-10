Dormitorio Caritas, don Fabio Stanizzo incontra Mascaro e Zaffina

La volontà di trovare, in sinergia, una soluzione che possa dare una risposta alle istanze che giungono dalle fasce più deboli per poter riaprire anche il dormitorio

Questo, in sintesi, l’esito dell’incontro svoltosi tra don Fabio Stanizzo, direttore della Caritas e presidente della Fondazione Caritas diocesana, il sindaco ed il presidente del consiglio comunale di Lamezia Terme, Paolo Mascaro e Pino Zaffina.

Nel corso della riunione, ospitata nel Palazzo comunale e durante la quale e’ emersa la volontà di sindaco e amministrazione comunale a collaborare per trovare una soluzione alla vicenda che ha interessato il dormitorio, don Fabio ha anche fatto il punto sulle varie attività che la Caritas ha messo in campo, specialmente in questo difficile momento che stiamo vivendo a causa della pandemia e che vede sempre piu allargare la fascia delle poverta’.

Nello specifico si e’ parlato, tra le altre cose, delle iniziative messe in campo con la mensa all’interno della quale, seguendo il protocollo previsto a livello nazionale e contingentando gli ingressi, si sta cercando di dare risposte alle varie esigenze. Infatti, oltre alla distribuzione di pasti caldi all’interno dei locali, nel pieno rispetto delle distanze previste per legge e delle regole igieniche per prevenire eventuali contagi, in questi giorni, si stanno distribuendo anche pasti da asporto.