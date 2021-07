Droga: carabinieri sequestrano coltivazione di marijuana nel reggino

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Composta da 1.229 piante di marijuana

CINQUEFRONDI. I carabinieri di Cinquefrondi e dello Squadrone eliportato “Cacciatori di Calabria” hanno individuato e sequestrato una piantagione di marijuana in un’ampia piazzola di oltre 60 metri, ubicata in una impervia area del passo della Limina, a circa 500 metri di altitudine.

Un luogo di difficile perlustrazione, riferiscono i carabinieri, lontano da strade o centri abitati e scelto proprio per evitare l’individuazione da parte delle forze dell’ordine, anche con le perlustrazioni aree.

La coltivazione era composta da 1.229 piante di marijuana di altezza variabile da 0,30 a 1,20 metri, coltivate in un costone della montagna, gran parte annaffiate con dei tubi in plastica attraverso il cosiddetto sistema “a goccia”, acquisendo l’acqua da una fiumara sita nelle vicinanze.

I militari hanno anche sequestrato l’attrezzatura utilizzata per la coltivazione delle piante, come temporizzatori digitali per l’avvio dell’irrigazione automatica e una pompa idraulica per prelevare l’acqua. (ANSA).