Droga: marijuana e hascisc in casa, un arresto della Polizia

Trovato anche occorrente per preparare e confezionare dosi

Nel tardo pomeriggio di lunedì 17 maggio gli Agenti della Squadra Volante della Questura di Catanzaro, impegnati in servizi di controllo del territorio, notavano un soggetto, a loro noto per i suoi precedenti in materia di stupefacenti, a bordo di un’automobile ferma ad un distributore di benzina, che alla vista della pattuglia assumeva un comportamento sospetto.

Decidevano, quindi, di effettuare una perquisizione personale e del veicolo, durante la quale C.M., catanzarese di 40 anni, era particolarmente teso, tanto da indurre gli operatori a procedere a perquisire anche la sua abitazione, sita a pochi metri dal luogo del controllo.

L’intuito degli Agenti si rivelava esatto; infatti, in vari ambienti e mobilio dell’abitazione rinvenivano, oltre a tutto l’occorrente per la preparazione ed per il confezionamento delle dosi (un bilancino e una bilancia di precisione con tracce di stupefacente, un elettrodomestico per la conservazione sotto vuoto e relativo cellophane, un grinder in metallo) anche 510 grammi di marijuana e 2 grammi di hashish, come accertato tramite analisi di laboratorio eseguite dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica.

Tratto, pertanto, in arresto, su disposizione del P.M. di turno C.M. veniva posto agli arresti domiciliari.