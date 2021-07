Droga: sequestrati 106 kg di marijuana, quattro arresti

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Operazione della Polizia a Crotone. Valore sul mercato 120mila euro

CROTONE. Personale delle Volanti e della Squadra mobile di Crotone hanno sequestrato 106,5 chili di marjuana e arrestato quattro persone per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti hanno fatto una perquisizione in un’abitazione in zona Farina sorprendendo i quattro mentre nascondevano in un vano dell’appartamento 23 sacchi per la spazzatura contenenti marjuana da poco raccolta.

Uno dei quattro stava pulendo i rami per estrarne le inflorescenze.

Gli arrestati sono Mauro De Luca, di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine, Salvatore Stirparo (42), Monica Murgeri (47), Maria Teresa De Luca (18). Quest’ultima è stata posta agli arresti domiciliari.

Dai controlli successivi, è emerso che ogni sacco pesava circa 4,5 chili per un totale di 106,5 chili di marijuana.

Una volta immessa sul mercato, la droga avrebbe fruttato circa 120 mila euro. (ANSA)