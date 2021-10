Droga: tenta di disfarsi della cocaina durante perquisizione, arrestato

Getta dalla finestra l’involucro contenente anche il “green pass”

Nella serata di venerdì 22 ottobre, personale di questa Squadra Mobile, in Cosenza, traeva in arresto A. F. classe 1997, pregiudicato per reati contro la persona.

L’uomo, nel corso di una perquisizione domiciliare, vista la presenza dei poliziotti, gettava dalla finestra diversi oggetti personali tra cui la “certificazione verde” anti Covid-19 nonché un involucro di droga del tipo cocaina del peso di 30 grammi, prontamente recuperata.

Il prosieguo dell’attività, portava all’ulteriore sequestro di 10 grammi di marijuana, di 10 grammi di hashish, di 1 bilancino elettronico di precisione e di altro materiale per il confezionamento delle dosi.

All’esito delle formalità di rito, il cosentino veniva tratto in arresto nella flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di droga e come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, associato presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa del giudizio di convalida.