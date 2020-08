Droga: tenta sfuggire all’alt, aveva in auto 14 Kg di marijuana

Dopo inseguimento dei Carabinieri finisce su delle vetture in sosta, trovata una pistola

MARINA DI SAN LORENZO. A bordo di un’auto sulla statale 106 ha finto di accostare all’intimazione dell’alt da parte di una pattuglia di carabinieri ma poi è ripartito a folle velocità tentando di sfuggire al controllo.

Un ventenne di Africo è stato arrestato a conclusione di un inseguimento con l’accusa di di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto di arma clandestina, detenzione illecita di munizioni e resistenza a pubblico ufficiale.

Il giovane è stato raggiunto dai militari dopo pochi minuti dopo che aveva perso il controllo della vettura finendo contro alcune altre auto in sosta.

Sottoposto a perquisizione personale e veicolare il ragazzo è stato trovato in possesso di circa 14 chili di marijuana, ancora da essiccare, di una pistola clandestina, perfettamente funzionante e con il colpo in canna, pronta all’uso, munizioni, un passamontagna, due cellulari e materiale vario, verosimilmente utilizzato per la raccolta dello stupefacente. (ANSA).