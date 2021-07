Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

L’estate 2021 lametina è destinata a passare alla storia come quella dell’evoluzione e della crescita dello sport cittadino



A darne comunicazione è l’ex patron biancoverde Felice Saladini che, nella conferenza stampa convocata all’ultimo secondo questa mattina dichiara:«Lo sport è importante per la vita sociale e la storia di una città. Mi sono quindi reso disponibile a creare un’unica grande squadra unendo le competenze professionali e agonistiche di tutti. Per la città questo passaggio è una vittoria e una grande opportunità. Sono orgoglioso che i colleghi e amici che come me hanno scelto in questo anno difficile di investire nella città attraverso il calcio mi abbiano chiesto di assumere questa nuova entusiasmante sfida. Il calcio consegna alla città e alla sua società civile una lezione che è al tempo stesso una straordinaria opportunità. Unendo le forze ho scelto di fare squadra per far vincere Lamezia Terme. In un momento difficile come quello che stiamo attraversando dobbiamo essere capaci di abbattere gli steccati, mescolare i colori e le passioni per far sorgere un arcobaleno che sia un messaggio di speranza per tutta la città. Lo sport è apertura, inclusione e voglia di accettare nuove sfide per dimostrare che con l’impegno si possono superare tutti gli ostacoli»