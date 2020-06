Easyjet: bene la pagliuzza ma adesso togliamo la trave dal nostro occhio

Quest’oggi in Calabria non si parla d’altro

Easyjet ha sbagliato, nessuno dice il contrario, ha sbagliato tempi e modi, e la pezza è peggio del buco. La nuova descrizione è piena di castronerie ed inesattezze indicibili, ma almeno ci ha tolto l’onta della ‘ndrangheta facendoci fessi e contenti.

Ma quello che Easyjet ha scritto (scusandosi poi sia sul sito che tramite il suo ad) e che ha scatenato l’ira di tutti i politici, dovrebbe farci riflettere e dire: come ci vedono gli altri al di fuori dalla nostra regione?

Togliamo il velo da ogni ipocrisia: l’indignazione da parte dei politici, da sinistra a destra, non deve far dimenticare a lor signori che è anche grazie a loro se il resto d’Italia e del mondo ci vede così.. noi siamo quelli del vitalizio in 120 secondi, Easyjet non ce lo deve far dimenticare.

Quindi, passata l’indignazione, mettiamoci tutti subito al lavoro per una Calabria migliore affinché nessuno sia più libero di usare questi luoghi comuni.