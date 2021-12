Eccellenza. Il Locri batte l’Acri e si aggiudica la Coppa Italia Dilettanti

Allo stadio “D’Ippolito” di Lamezia Terme si è disputata oggi 23 dicembre la finale di Coppa Italia Dilettanti



Ad aggiudicarsi la trentesima edizione della Coppa Italia Dilettanti è il Locri che arriva alla terza della propria storia. Superato per 3-1 il Città di Acri.

Il Locri parte forte, al 1′ è Martinez a calciare a rete sfiorando il palo. Al 6′ si porta in vantaggio con Romero che è bravo a raccogliere un cross al bacio di Leto dalla destra e ad insaccare.

Al 15′ Martinez si invola sulla sinistra, penetra in area e va al tiro, Simari respinge.

Risposta dell’Acri al 32′ con Zangaro che dal corner colpisce direttamente il palo. Dopo 5 minuti è ancora Leto ad impegnare il portiere su calcio di punizione ma Simari è attento e devia in tuffo.

Si va al riposo sull’1-0 per il Locri.

In apertura di ripresa sono ancora i reggini a rendersi pericolosi con Romero, ma il tiro è centrale.

Al 7′ punizione per l’Acri, Gaudio scodella una palla per Crispino che di testa insacca, ma l’arbitro annulla per fallo del 5 acrese.

Al 12′ il Locri reclama un rigore: disimpegno errato di Crispino, ne approfitta Romero che entra in area ma viene atterrato dallo stesso difensore, per l’arbitro non è rigore.

Al 23′ raddoppio dei reggini con Leto, corner per l’Acri, mischia in area, la palla arriva al 10 che di sinistro insacca.

Al 29′ gli amaranto sfiorano il tris: ancora Leto impegna Simari dalla distanza, la palla finisce tra i piedi di Martinez che sfiora il palo.

La rete era però nell’aria, al 34′ Martinez sigilla la buona prova con un tiro vincente che conclude una bella azione di Paviglianiti e Carella.

Nel finale arriva il gol della bandiera per l’Acri con Petrone che raccoglie un passaggio corto della difesa reggina e batte Gagliardotto.

CITTA’ DI ACRI – LOCRI 1909 1-3

CITTA’ DI ACRI: Simari, Stornaiuolo, Brandi, Gaudio (23′ st Natale), Crispino, Bertini, Olivieri (23′ st Le Piane), Sposato, Petrone, Zangaro (16′ st Mazzei), Santamaria (36′ st Curatelo). A disp.: Rugna, Luzzi, Natale, Granata, Algieri, Pucci, Le Piane, Curatelo, Mazzei. All.: Sig. Pascuzzo

LOCRI 1909: Gagliardotto, Paviglianiti, Aquino V. (36′ st Aquino D.), Martinez (40′ st Zarich), Dodaro (32′ st Sapone), Carella, Leto (46′ st Catania), Dascoli, Romero (16′ st Pagano), Larosa, Lucà. A disp.: Loccisano, Pagano, Aquino D., Coffa, Zarich, Sapone, Favasuli, Catania, Cama. All.: Sig. Mancini

Arbitro: Sig. Emanuele Boccuzzo (Sez. Reggio Calabria) Assistenti: Sig. Angelo Mazza (Sez. Reggio Calabria) e Sig. Giuseppe Piccolo (Sez. Lamezia Terme) Quarto Uomo: Sig.ra Pittella (Sez. Crotone)

Marcatori: 8′ pt Romero (L) 22′ st Leto (L) 34′ st Martinez (L) 44′ st Petrone (A)

Ammoniti: Gaudio (A) Dodaro, Carella (L)