Eccellenza. Poker del Sambiase con la Bovalinese

Lo stadio Gianni Renda riapre le porte ai tifosi per la sesta giornata del campionato di Eccellenza, che vede impegnato il Sambiase, attualmente terzo in classifica, contro la Bovalinese, ai piedi della classifica.

Sin dal fischio d’inizio la partita si gioca ad una porta con il Sambiase che si propone in avanti con numerose azioni. Intorno al 15′ Chiodo nel tentativo di spazzare il pallone colpisce l’avversario Giorgi. Il fallo avviene fuori area ma il direttore di gioco assegna un calcio di rigore per la Bovalinese tra le proteste dei giocatori e dei tifosi. Giorgi sfrutta l’occasione e porta la propria squadra sull’1-0 al 16’.

I giallorossi non si danno per vinti ed è proprio capitan Bernardi a trascinare la squadra al pareggio dopo pochi minuti. Il Sambiase non sembra volersi accontentare del pareggio e sullo scadere del primo tempo Pesce realizza il raddoppio con un colpo di testa su cross di De Fazio.

Nei primi minuti della ripresa è Umbaca, “El Diez”, l’autore del 3-1, che entra in area e con un rasoterra diagonale trafigge il portiere avversario Stillitano. I giallorossi non si arrestano e Verso realizza il 4-1 accentrandosi dal vertice sinistro dell’area di rigore, su una palla servita da Gaudio. La Bovalinese accorcia le distanze con un goal di Scurti.

La partita termina con il risultato finale di 4-2 per i giallorossi che guadagnano 3 punti preziosi per la classifica e si portano al secondo posto a quota 13, dietro la capolista Locri.

Prossimo turno il Sambiase di scena a Cotronei.

Sambiase: Iozzi, Chiodo, De Fazio, Gaudio, Mascaro, De Nisi, Bernardi, Foderaro, Pesce, Umbaca, Verso. A disp: Falsetti, Giampà, Mirabelli, Marrella, Di Maria, D’Angelo, Piemontese, Flordelmundo, Lazzarini. All: Fanello.

Bovalinese: Stillitano, Manglaviti, Baccilieri, Clasadonte, Maviglia, Grillo, Virgara, Logozzo, Figliomeni, Libri, Giorgi. A disp: Iemma, Scurti, Futia, Cinanni,Teti, Romeo. All: Iervasi.