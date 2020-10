Eccellenza: Sambiase vince e convince, 3-0 con il Boca Melito

Vittoria al Gianni Renda per il Sambiase guidato dal mister Fanello, che guadagna 3 punti e sale a quota 6 in classifica

Dopo un avvio contratto e varie occasioni sprecate, arriva al 36’ il goal di testa di Verso che sblocca la partita.

Nel secondo tempo la tensione è forte in seguito a numerose ammonizioni ed espulsioni, infatti i giallorossi si ritrovano in campo in nove, data l’ espulsione di Verso, e De Fazio al 64’ per doppia ammonizione. Nonostante in minoranza, arriva il raddoppio con il centrocampista Lazzarini al 65’ e l’argentino Pesce sul finale.

Il prossimo turno per il Sambiase sarà fuori casa contro la Stilese Atassone.

SAMBIASE: Iozzi, Chiodo, De Fazio, Gaudio, Mirabelli, De Nisi, Bernardi (K), Foderaro, Lazzarini, Umbaca, Verso. In panchina: Nascardi, Giampà Martino, Pesce, Flordelmundo, Di Maria, Talarico, D’Angelo, Piemontese. All. Fanello.

BOCA MELITO: Parisi, Araniti, Paviglianti, Sapone, Lopez, Mochi, Secondi, Neri, Campolo, Ruberta’, Buda. In panchina: Falduto, Tripodi, Cristiano, Wojicik, Nunez, Cento, Megale, Gatto, Iaia. All. Laface