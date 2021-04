Eccellenza: termina con un pareggio il derby tra Sambiase e Vigor Lamezia

Terza giornata del campionato di Eccellenza, derby lametino tra Sambiase e Vigor Lamezia al Gianni Renda

Sin dal fischio d’inizio i ritmi di gioco sono intensi e la partita si mostra equilibrata, al 10’ la squadra biancoverde sfiora il vantaggio su calcio d’angolo. Dopo soli 6’, Vitale sfrutta l’occasione propizia per il vantaggio mettendo la firma sul goal dell’1-0.

La Vigor Lamezia cerca insistentemente il pareggio ma i giallorossi riescono a difendere e ad amministrare bene il vantaggio sfiorando anche il raddoppio con Verso. Si va al riposo sul risultato di 1-0.

Il secondo parziale si apre con una Vigor Lamezia propensa in avanti e alla ricerca del pareggio che trova al 20’ con Haberkon che dopo qualche minuto viene espulso per un fallo su capitan Bernardi. I biancoverdi si ritrovano in 10 e il Sambiase ne approfitta per cercare il vantaggio. Negli ultimi 3’ di recupero i giallorossi guadagnano un rigore per un fallo di mano in area avversaria, occasione propizia per portare a casa la vittoria ma Umbaca non riesce nell’impresa spedendo il pallone sul palo. La partita termina sul pareggio.

Sambiase: Iozzi, Mascaro, Alfano, Gaudio, Mirabelli, Miceli, Bernardi, Vitale, Fioretti, Umbaca, Verso. A disp: Lamberti, Marrella, Talarico, De Nisi, Martino, Colosimo, Mandarano, Giampà, Trentinella. All Fanello.

Vigor Lamezia: Gentile, Vitolo, Mennella, Miliziano, Carubini, Paviglianiti, Foderaro, Scozzafava, Haberkon, Villa, Russo. A disp: Parisi, Cucinotti, Giampetruzzi, Scoppetta, Lugo Martinez, Zuppardo, Martinez, Zanghi, Giaimo. All: Vargas.