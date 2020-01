Eccellenza. Vittoria per Vigor Lamezia 1919 e Sambiase

Domenica trionfale per le squadre lametine impegnate nel campionato di Eccellenza

La Vigor Lamezia Calcio 1919 batte in casa la Paolana per 2 -1, mentre il Sambiase espugna Cotronei per 5 -2.

I biancoverdi sudano e non poco per regolare una Paolana coriacea, che fallisce a meno di 15 minuti dalla fine un calcio di rigore che avrebbe potuto significare il pareggio.

Vantaggio dei padroni di casa con Giovanni Foderaro al 34′ del primo tempo. Pareggio ospite con Bilotta al 9′ del secondo tempo e gol vittoria del difensore Villella al 26’st.

Goleada giallorossa a Cotronei che nel primo tempo chiude addirittura per 4-0. L’argentino Feuillassier in apertura, raddoppio di Umbaca, 3-0 di Perri e in chiusura di tempo è capitan Bernardi a firmare il poker.

Feuillassier porta a 5 le marcature giallorosse. Lorenzoni e Lombardi rendono meno amaro il parziale per il Cotronei.

Sabato 25 al Gianni Renda la stracittadina.