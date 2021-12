Ecco il nuovo Consiglio provinciale di Catanzaro, eletto anche un lametino

Rinnovato il Consiglio provinciale di Catanzaro

Si è votato ieri, sabato 18 dicembre, per le elezioni del Consiglio provinciale.

In questa tornata erano da eleggere solo i consiglieri in quanto il presidente, Sergio Abramo, rimane in carica fino al 2022, data di scadenza del suo naturale mandato.

In lizza tre lametini: Davide Mastroianni, Annalisa Spinelli e Lucia Alessandra Cittadino. Ad essere eletto solo il primo, che ha ottenuto 4518 voti. 2500 voti per la Spinelli e 1904 per la Cittadino che non sono stati però utili per l’elezione.

Ecco i 12 nuovi consiglieri provinciali:

Lista Venti del Sud: Nicola Azzarito Cannella (consigliere comunale di Curinga), Pietro Fazio (sindaco di Feroleto) e Francesco Fragomele (consigliere comunale di Stalettì);

Lista La Provincia ci Lega: Amedeo Mormile (sindaco di Soveria Simeri);

Lista Noi in Provincia: Sergio Costanzo (consigliere comunale di Catanzaro), Paolo Mattia (assessore comunale di Montauro) e Davide Mastroianni (consigliere comunale di Lamezia Terme);

Lista Centrodestra per la Provincia di Catanzaro: Alessandro Falvo (sindaco di Cicala)



Lista Coraggio Italia: Ferdinando Sinopoli (sindaco di Centrache);

Lista Progressisti per la Provincia di Catanzaro: Mario Deonofrio (consigliere comunale di Girifalco), Gregorio Gallello (sindaco di Gasperina) e Raffaele Mercurio (sindaco di Cropani).