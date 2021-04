Ecosistem Lameziasoccer, 3 giocatori ceduti alla Gallinese

Montesanti, Gatto e D’Agostino non chiuderanno la stagione con la maglia orange ma proseguiranno con la maglia della Gallinese nel campionato di serie C1

Non sarà della partita l’Ecosistem Lameziasoccer alla ripresa del campionato dopo la pausa pasquale. La penultima giornata di campionato non vedrà ai nastri di partenza la formazione orange che, da calendario, osserverà il proprio turno di riposo prima di chiudere la stagione al Palasparti affrontando il Città di Palermo dopo un’altra giornata di riposo.

La Divisione Calcio a 5 per far si che l’ultima giornata si giocasse in contemporanea e con lo stesso numero di partite disputate ha posposto il termine della regular season, lasciando una settimana libera al fine di far recuperare le gare rinviate per covid alle varie squadre. Situazione che non riguarda la società lametina che, da parte sua, ha recuperato, con autentici tour de force, tutte le gare che erano state spostate.

In ogni caso la formazione guidata in panca da Bebo Carrozza ha ripreso gli allenamenti per farsi trovare pronta a salutare la stagione.

Una ripresa un po’ particolare per il roster del presidente Francesco Manfredi che si è ritrovata in una “veste nuova”.

All’appello mancavano infatti alcuni elementi. Nulla di preoccupante perché, in questo periodo di pausa e con il mercato aperto fino al 15 aprile il DS, Nicola Samele, ha perfezionato alcuni movimenti in uscita.

Montesanti, Gatto e D’Agostino non chiuderanno la stagione con la maglia orange ma proseguiranno con la maglia della Gallinese nel campionato di serie C1. Operazione chiusa con la formula della cessione a titolo temporaneo che prevede quindi il rientro in maglia Ecosistem per la prossima stagione.

Nel frattempo nell’organico di prima squadra sono stati aggregati alcuni giovani della formazione juniores che quest’anno non ha potuto prendere parte ad alcun campionato per mancanza di avversari.