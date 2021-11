L’Ecosistem Lameziasoccer espugna Palermo e vola in testa alla classifica

Grande exploit al PalaOreto di Palermo dell’Ecosistem Lameziasoccer che vince in rimonta e si isola in testa alla classifica

Partita degna della posizione in classifica delle due formazioni che condividevano la leadership di un torneo che comincia ora a prendere i connotati di colore orange.

“Contentissimo per questa vittoria sul campo del Palermo, ci tenevo moltissimo e devo dire che i ragazzi hanno risposto in pieno alle richieste della società. Partita molto combattuta con almeno altre tre occasioni nitide che non siamo riusciti a concretizzare ma, comunque, il risultato finale ci sta tutto e meritatamente”. Parole a fine gara del presidente Francesco Manfredi che fotografa la gara in campo e così sugli spalti: “Finalmente, nota positiva, si è giocato davanti ad un grande pubblico perchè era stato riaperto il Palasport e devo fare un plauso ai tifosi che hanno incitato entrambe le squadre in modo eccezionale. Dimostrazione della correttezza che c’è stata in campo da entrambe le parti. Speriamo di vedere la stessa cosa al più presto al Palasparti”.

I padroni di casa si schierano con Immesi in porta, Dorio, Montevago, Rizzo e Di Maria di movimento a cui risponde l’Ecosistem con Pardal tra i pali, Barbosa, Mantuano, Patamia e capitan Deodato di movimento. A dirigere la gara la coppia romana Pulimeno-Lamorgese.

Gara subito ricca di contenuti tecnici ed agonistici, con i padroni di casa che cercano subito di forzare la mano sostenuti dal pubblico ritornato al Palaoreto con tanto di scenografia ed incitamento. Dopo 3’02” i rosanero sfondano complice una uscita errata della formazione lametina. Montevago è bravo ad anticipare un avversario, scambiare con Rizzo e chiudere la triangolazione a porta vuota. Doccia fredda che potrebbe essere letale per chiunque ma non per gli orange che piano piano cominciano a prendere “confidenza” con la gara. Il match diventa piacevole e ben giocato dalle prime due della classe. Superata la metà del tempo arriva il pareggio lametino. Lungo lanci dalle retrovie di De Masi che pesca Patamia lesto ad evitare un difensore e girare per l’accorrente Gagliardi, la conclusione di quest’ultimo viene ribattuta da Immesi in uscita, palla che si impenna e Patagol è più lesto di tutti ad insaccare di testa.

Le azioni si susseguono ed il finale di tempo diventa da racconto di Hitchcock. A 01’42” al termine Ecosistem che mette la testa vanti; Barbosa pesca in avanti De Masi che con un gioco di gambe evita un avversario ed è davanti al portiere, al momento del tiro viene trattenuto dalla maglia e va giù con il suo tiro che finisce alle stelle. Calcio di punizione dal limite che batte Deodato con palla che sbatte sulla barriera, riprende Barbosa da posizione centrale e palla nel sacco.

Non c’è tanto tempo per gioire che i padroni di casa pareggiano con Torcivia bravo a chiudere un triangolo con Restivo e batte Pardal.

Nella ripresa lo spartito è sempre uguale e non ci si annoia. La rete che riporta avanti la squadra orange è ancora di Patagol. Caffarelli pressa l’ultimo avversario che è costretto a toccare una palla in avanti recuperata a centrocampo da De Masi che apre subito a sinistra per lo stesso Caffarelli che quasi dalla linea di fondo mette a centro area per l’accorrente Patamia che al volo non perdona. Manca ancora tantissimo alla fine e l’Ecosistem deve stringere i denti perché il Palermo non ci sta a perdere. Quando mancano otto minuti al termine l’allenatore siciliano chiama il time-out e prepara la carta del quinto uomo. Ecosistem attenta che corre qualche rischio ma controlla bene la situazione anzi, ha più di un’opportunità di arrotondare e quindi il finale è al cardiopalma con possibilità di pareggio per il Palermo e di chiudere la gara per gli orange ma nulla cambia e la formazione del presidente Francesco Manfredi può alzare le braccia al cielo e guardare tutti dall’altro.

CITTA’ DI PALERMO – ECOSISTEM LAMEZIASOCCER 2-3

CITTA’ DI PALERMO: Immesi, Dorio, Montevago, Rizzo, Di Maria, Lo Nigro, Torcivia, Restivo, Giannusa, Sposito, Accetta, Aragona. Allenatore: Marco Cappello

ECOSISTEM LAMEZIASOCCER: Pardal, Regner, Montesanti, Mantuano, De Masi, Fanile, Deodato, Caffarelli, Gagliardi, Patamia, Barbosa, De Sensi. Allenatore: Bebo Carrozza

Arbitri: Andrea Pulimeno di Roma 1 e Giuseppe Lamorgese di Roma 2

Cronometrista: Davide Salvatore Fonti

Reti: 1T 03’02” Montevago 08’322 Patamia 18’18” Barbosa 18’43” Torcivia 2T 04’58” Patamia