Ecosistem Lameziasoccer: è Francesco Scervino il primo colpo

Archiviate le uscite in casa orange si guarda al futuro ed alla costruzione del roster 2020-21

Tante le trattative del DS Nicola Samele che sta monitorando il mercato H24 per trovare gli uomini giusti e motivati pronti a vestire la casacca del Lameziasoccer con il beneplacito del confermatissimo mister Bebo Carrozza. Un mercato condizionato dall’emergenza Covid che fa lavorare con i piedi di piombo e riflettere molto prima di prendere decisioni definitive, soprattutto nell’ottica stranieri, che potrebbero ricevere l’altolà d’ingresso dopo aver chiuso la trattativa.

Meglio tentare prima il mercato nostrano ed aspettare che l’ondata passi e tutto sia più chiaro e perseguibile. In quest’ottica il DS ha mosso i propri passi, seminato, ed ora comincia a raccogliere i frutti del lavoro certosino.

Così il primo colpo di mercato è un autentico Boom per la squadra del presidente Francesco Manfredi.

A vestire la casacca orange il prossimo anno ci sarà il forte laterale offensivo Francesco Scervino. Nato a Rossano l’8 ottobre 92 inizia la sua carriera con il Mirto Calcio a 5 dove si ferma per due stagioni vincendo il campionato di C1 con 16 reti all’attivo a soli 17 anni. Dopo di ché sei stagioni consecutive giocate nell’Odissea 2000 con la quale raggiunge una certa maturità atletica e tecnica calcando anche la serie A. In seguito esperienze a Polistena, Bisignano e nell’ultimo anno avversario dei lametini nelle file del Bovalino dove ha realizzato 24 reti prima dello stop. Capace di segnare oltre 200 reti nelle categorie nazionali conosce la serie B a menadito: l’ha vinta per 2 volte, laureandosi anche in una occasione capocannoniere con 36 reti e conquistando una Coppa Italia. Sarà sicuramente una freccia (laterale) molto importante nello scacchiere delle Pantere Orange che vogliono ripartire con il vento in poppa.

A Scervino il benvenuto da tutta la famiglia Orange.