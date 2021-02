Ecosistem Lameziasoccer vs Pol. Futura per recupero della nona giornata

La gara si giocherà al Palasparti, con inizio alle ore 19, sempre a porte chiuse ma con possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lameziasoccer

Ritorna in campo l’Ecosistem Lameziasoccer, nel campionato di serie B di calcio a 5 maschile, a pochi giorni dalla vittoria interna contro il Messina. La formazione del DS Nicola Samele sarà impegnata in un turno infrasettimanale per recuperare la gara della nona giornata dell’otto dicembre rinviata per emergenza Covid. Si recupera quindi l’intera giornata di campionato con scontri interessanti sia nella parte alta che nella parte bassa della graduatoria.

Al Palasparti gli orange ospiteranno la vice capolista Pol. Futura protesta ad inseguire la lepre Catanzaro ma virtualmente già raggiunta dopo la sconfitta di quest’ultima a Palermo.

Una sconfitta, quella della formazione di Merante, che ha messo più sale, se vogliamo, sulla gara del Palasparti. La formazione reggina, ha aumentato le possibilità di promozione, e non può proprio ora permettersi passi falsi, avendo tra l’altro una migliore differenza generale, mentre i due scontri diretti sono finiti entrambi in parità.

Se prima c’era una montagna da scalare per la formazione lametina, ora c’è addirittura un Everest possibilmente conquistare. Del resto se si vuole ambire a posizioni di classifica prestigiosi sono queste le partite dove si può pescare quel qualcosa in più non in preventivo rispetto alle dirette concorrenti.

Mister Carrozza è consapevole delle difficoltà ed in Sala Stampa così inquadra la gara: “Incontriamo una delle candidate alla vittoria del campionato con un roster che si presenta da sé, pieno di stranieri e giovani interessanti con alle spalle una società molto seria. Da parte nostra, anche se il risultato finale non lo dimostra per quello che abbiamo fatto, veniamo da una buona prestazione che ci da tanto morale e con i ragazzi che avevano giocato di meno che hanno dato dimostrazione che le scelte di inizio stagione sono state azzeccate. “

“Ci giocheremo la partita – continua – a viso aperto, come facciamo con tutti, molto gagliarda ed intensa sapendo già che sarà un’autentica battaglia, ma del resto siamo ormai abituati a scendere in campo con l’elmetto.”

Novità nella lista dei convocati da mister Carrozza rispetto all’ultima uscita con in rientro di Scervino, Morelli e Montesanti. Portieri: Sperli e Mastellone. Di movimento: Mantuano, Gatto, Caffarelli, D’Agostino, De Masi, Pereira, Deodato, Scervino, Morelli e Montesanti.

La gara si giocherà al Palasparti, con inizio alle ore 19, sempre a porte chiuse ma con possibilità di seguirla in diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lameziasoccer.

La direzione sarà affidata ancora ad una coppia calabrese formata da Pietro Vallone di Crotone e Salvatore Freccia di Catanzaro. Cronometrista: Andrea De Luca di Paola.