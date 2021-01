Ecosistem Lameziasoccer, questa sera recupero contro la Pro Nissa

La gara si giocherà al PalaSparti con inizio alle ore 19, ancora a porte chiuse, ma con diretta streaming sulla pagina facebook dell’Ecosistem Lameziasoccer per consentire a tifosi ed appassionati di seguirla

Niente da fare; nonostante gli sforzi di divisione e società, si continua ad andare avanti a singhiozzo nel campionato di serie B maschile di calcio a 5.

Così, chiuso il trittico siciliano dell’altra settimana, l’Ecosistem Lameziasoccer sarebbe dovuta tornare in campo sabato pomeriggio per affrontare il Casali del Manco nel primo derby del girone di ritorno invece, una presunta positività nel gruppo squadra avversario ha costretto la Divisione C5 a rinviare la partita a data da destinarsi, così come già successo nella gara di andata.

Di conseguenza, il ritorno in campo al PalaSparti è slittato di qualche giorno, con il recupero già programmato dalla Divisione della gara con la Pro Nissa che si doveva giocare il 28 novembre scorso e che si giocherà martedì sera (26/01) alle ore 19.

Dopo i due pareggi esterni, la formazione di Bebo Carrozza vuole tornare alla vittoria che manca, tra le mura amiche del Palasparti, dal lontano 31 ottobre scorso quando gli orange batterono il Mascalucia (avversario sabato prossimo nella gara di ritorno) per 5-2. La voglia tra le pantere orange è stata sintetizzata bene da Gigi Gatto alla vigilia di quello che doveva essere un doppio impegno ravvicinato: “Ci importa poco chi è l’avversario, guardiamo a noi stessi per gli obiettivi ben precisi che abbiamo. Non dobbiamo farci ingannare dalle posizioni in classifica o altro, perché le partite bisogna giocarle sul campo. Dopo il terzo posto dello scorso anno, chiunque viene a Lamezia vuole fare bella figura ma noi, chiunque c’è dall’altra parte, pensiamo solo a vincere”.

Mister Carrozza sa che questo è un momento delicato ed ha tenuto la squadra sotto pressione; sabato si è comunque andati sul parquet per una partitella in famiglia (che tanto partitella non è stata visto l’impegno messo in campo) per preparare la gara di domani sera contro un avversario che sabato ha osservato il suo turno di riposo da calendario ed in precedenza era andato a vincere sul campo di Messina.

Consapevole di aver ritrovato cattiveria agonistica e compattezza del gruppo, il mister orange si aspetta molto dai propri ragazzi per cercare di risalire qualche posizione in classifica.

Confermata in toto la lista dei convocati da mister Carrozza rispetto a sabato scorso: Sperli, Mastellone, Mantuano, Montesanti, Morelli, Gatto, Caffarelli, D’Agostino, De Masi, Pereira, Deodato, Scervino.