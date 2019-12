Oggi chiusura dell’edizione invernale del Festival delle Erranze e della Filoxenia

Tra gli ospiti Francesco Bevilacqua, i Tarantella No Stop ed Angela Bianco

Il clima di festa, le tradizioni e l’accoglienza, sono queste le chiavi di lettura dell’ultimo appuntamento del Festival delle Erranze e della Filoxenia – Edizione Invernale.

Gli ambienti e le suggestioni magiche rievocate nel piccolo borgo di Panetti a Platania ci invitano a guardare con occhi pieni di stupore il mondo intorno a noi.

La Pro Loco e le associazioni platanesi aderenti al Festival vi aspettano domenica 29 dicembre nel piccolo borgo di Panetti per un pomeriggio ricco di emozioni e suggestioni, che solo una piccola grande festa di comunità può regalare, grazie anche al contributo della Camera di Commercio di Catanzaro, per rivivere insieme le antiche tradizioni del Natale.

La manifestazione avrà inizio alle 15.30 con l’escursione alla cascata della Tiglia, un breve itinerario alla scoperta della cascata, accompagnati da Francesco Bevilacqua, adatto anche a bambini e ragazzi.

Si proseguirà alle 18.00 con la rievocazione della Natività di Gesù, una rappresentazione a cura del Gruppo Agesci Platania 1°, che farà riscoprire il mistero della nascita di Gesù tra i bellissimi vicoli del borgo di Panetti.

Alle 18.30 ci sarà il convivio dell’Errante, itinerario eno-gastronomico a base di grispelle, salumi, formaggi, pane e un buon bicchiere di vino locale. Lo stand sarà curato del Gruppo Agesci Platania 1° e dell’ASD Platania Calcio.

Alle 18.45 ci sarà lo spettacolo di musica tradizionale con il concerto dei Tarantella No Stop e la partecipazione di Angela Bianco.

A partire dalle ore 14.00 sarà attivo un Servizio Navetta no stop tra la Villa Comunale di Platania e Panetti, grazie alla collaborazione del Comune di Platania. In caso di pioggia l’evento si terrà nelle sale riscaldate del Centro di Accoglienza Turistica “Cascate della Tiglia”.

“Questa manifestazione”, afferma il Presidente della Pro Loco Paolo Nicolazzo, “rappresenta la conclusione delle tante attività svolte nell’anno 2019 per la promozione e valorizzazione del territorio, alcune delle quali realizzate in sinergia con le associazioni platanesi: ASD Platania, ASD Platania Scherma, Associazione Futura Servizio Civile, AVIS Comunale, AGESCI Platania 1°, Associazione “Angeli del Reventino”, la Parrocchia di San Michele Arcangelo, l’Associazione Culturale “Felice Mastroianni”, gli Scalzi Musici Silvani. I prodotti della tradizione gastronomica calabrese sono stati forniti data società Valle Rito s.a.s.”

L’intero evento sarà registrato dall’Associazione Telematica Liberi.TV. Tutto il materiale realizzato sarà fruibile sia sul sito internet che sul canale Youtube di www.liberi.tv.

“Di alto livello saranno i nostri ospiti,” continua Nicolazzo, “si partirà con Francesco Bevilacqua, avvocato civilista ed amministrativista di professione, camminatore, scrittore, giornalista e fotografo naturalista per passione, è stato ed è attivo nel volontariato ambientalista con le maggiori associazioni del settore (F.A.I, C.A.I., W.W.F., Italia Nostra). Ma la sua vera passione è vagabondare e sperdersi, con le gambe e con la mente, per monti e valli della Calabria, dove, dice, sono le sue radici e, prima o poi, assumerà le sembianze di un albero, fermandosi nel luogo che, dopo tanto errare, sarà la sua ultima e definitiva dimora. Ha scritto diciannove libri principali. Quattordici li ha dedicati all’esplorazione ed alla scoperta dei parchi, del viaggio, del paesaggio, delle bellezze naturali calabresi e sulla loro percezione in narratori e viaggiatori.

Per poi passare alla riscoperta delle nostre tradizioni di musica popolare”, conclude Paolo Nicolazzo, “con l’esibizione dei Tarantella No Stop, gruppo fondato da Fabio Chiera, che nasce a Caulonia per animare le giornate del noto Festival, che ormai da anni attira numerose persone in quella che è diventata un pò la capitale della tarantella calabrese. Nel tempo si afferma come ciò che a livello internazionale verrebbe definita una streetband, ma dal chiaro stampo popolare. La loro musica itinerante, all’insegna dell’energia pura, non può che coinvolgere tutti, nelle vie, nelle piazze, nei borghi e ovunque ci sia bisogno di portare la tradizione con i canti, le danze e gli strumenti tipici, quali pipite, zampogne, organetti e tamburelli. Il loro obiettivo è aggregare e rallegrare la gente in una grande festa collettiva.

Festa che in questa occasione sarà ulteriormente arricchita dalla partecipazione di Angela Bianco. Cantante e danzatrice, viene da Decollatura. La passione per la musica l’accompagna sin da bambina. La sua esperienza come cantante inizia con il pianobar e la partecipazione a dei piccoli gruppi di musica leggera. Poi per gioco entra a far parte di un gruppo di musica etno popolare e scopre la sua vera passione, quella per il mondo della tradizione. Decide quindi di approfondire le sue conoscenze attraverso lo studio delle danze popolari del sud e di alcuni strumenti come il tamburo a cornice e l’organetto. Fonda poi un suo gruppo che la porta ad esibirsi in tutto il territorio calabrese e a partecipare anche ad alcune trasmissioni televisive di emittenti regionali. Il suo bagaglio artistico si è arricchito anche di una bellissima esperienza internazionale con il maestro Cosimo Papandrea e della collaborazione con diversi gruppi del panorama calabrese. Ha all’attivo un lavoro discografico ed è autrice di due brani.”