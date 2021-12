Edizione OFF del Gran Premio Manente al teatro Filottete di Cirò (KR)

L’evento che coniuga cultura e musica, mirando a scoprire tanti talentuosi artisti e giovani impegnati in varie discipline, verrà proposto in una edizione tutta particolare il prossimo 29 dicembre

Nel rispetto delle normative anti-covid, torna l’appuntamento con il Gran Premio Manente organizzato ormai da dieci anni dall’Associazione CULT, Marasco Comunicazione e Calabria Sona nei territori di Crucoli, Verzino e Santa Severina e dedicato al compianto Checco Manente, musicista e regista scomparso prematuramente.

L’evento che coniuga cultura e musica, mirando a scoprire tanti talentuosi artisti e giovani impegnati in varie discipline, verrà proposto in una edizione tutta particolare il prossimo 29 dicembre, alle ore 21, al teatro Filottete di Cirò (contrada Cappella zona ex-giara).

“Una serie di incertezze e difficoltà, in questi ultimi due anni, hanno portato a stravolgere molte volte i format e l’organizzazione di questi progetti. Abbiamo ragionato fino all’ultimo – dichiara Virginia Marasco – se farci “travolgere” dagli avvenimenti o lavorare per dare un segnale di presenza e di speranza al territorio, ma anche ai giovani artisti che continuavano a chiederci notizie sul Premio. Come è successo lo scorso anno, alla fine abbiamo deciso, anche nonostante gli ultimi decreti del Governo, che non potevamo lasciare questo 2021 senza il nostro amato festival”.

Il Gran Premio Manente, quindi, si farà e si svolgerà in teatro grazie alla collaborazione con il Comune di Cirò, del Sindaco e dei suoi Assessori. In questa particolare versione denominata “Off” (perché esce fuori da ogni schema, edizione e “annualità”) si contenderanno l’ambito premio cinque artisti esordienti della nostra terra e dai generi musicali anche molto diversi tra loro: L’Ennesimo, Davis Muccari, Free Love, Anni Veloci e Raggamatty.

Per loro un evento live alla presenza del pubblico, ma anche una grande ribalta televisiva grazie alla consueta collaborazione con Video Calabria, Calabria Sona Tv e Canale IV Canada. L’organizzazione ha riservato a questi giovani talenti importanti premi utili alla loro crescita artistica: la produzione di un videoclip, la distribuzione e la promozione dei loro brani su tutte le piattaforme digitali ma anche, grazie alla partnership con il Nuovo Imaie, società di collecting per gli artisti interpreti ed esecutori, una “borsa di studio” per finanziare un tour di almeno 6 spettacoli in giro per l’Italia. Anche questo è stato un incentivo per realizzare l’edizione “Off” del Gran Premio Manente, offrendo un premio che rappresenta un sostegno economico, e non solo promozionale, per portare la propria musica alla ribalta.

Sempre grazie alla collaborazione e all’impegno del Nuovo Imaie, alle 19.00 gli artisti potranno assistere, inoltre, ad un momento di informazione e formazione sui loro diritti, in particolare sul lavoro delle collecting e dei diritti connessi a favore degli interpreti ed esecutori nel campo della musica e del cinema. L’evento rispetterà tutte le normative legate al contenimento Covid19 e, quindi, sarà necessario esibire il super green pass per accedere.