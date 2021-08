Elena Sodano riceve il prestigioso Premio Muricello

Errore, nessun ID annuncio impostato! Controlla la tua sintassi!

Questa sera a San Mango d’Aquino la IX edizione della manifestazione che premia le personalità calabresi che si sono distinte nelle battaglie civili, sociali e culturali

Comunicato Stampa



Questa sera, venerdì 20 agosto, dalle 20:30 nell’anfiteatro comunale di San Mango d’Aquino in programma la IX edizione del Premio Muricello, la manifestazione che dal 2013 premia le personalità calabresi che si sono distinte per battaglie civili, sociali e culturali.

A ricevere il riconoscimento, con una Menzione Speciale, c’è anche la dott.ssa Elena Sodano, presidente dell’Associazione Ra.Gi. e promotrice del progetto CasaPaese, che ha l’obiettivo di trasformare una Comunità Alloggio in una CasaPaese residenziale per persone con malattia di Alzheimer o altre Demenze.

Uno spazio fisico sicuro e protetto che nascerà all’interno del Borgo Amico delle Demenze di Cicala, trasformando l’ambiente in uno spazio di cura accogliente in cui le persone con fragilità cognitiva possano esprimere in tutta sicurezza e senza giudizio alcuno, la propria identità nella concreta relazione con gli altri. La campagna di crowdfunding per sostenere la nascita della CasaPaese è attiva al link: bit.ly/casapaese-cicala-crowdfunding.

“Essere presente nella prestigiosa cornice del Premio Muricello e ricevere una Menzione Speciale per il progetto della CasaPaese per demenze di Cicala, rappresenta per tutti noi dell’Associazione Ra.Gi., un motivo di alto riconoscimento per il nostro operato che portiamo avanti in Calabria dal 2008 a fianco delle persone con demenza e le loro famiglie”, sottolinea Elena Sodano.

“Per tale motivo ringrazio l’attenzione rivolta dal Direttore Artistico del premio Antonio Chieffallo nei confronti di un atto generoso di cura spesa quotidianamente per salvaguardare e proteggere una fetta fragile di persone che in Calabria rappresentano una popolazione il cui numero si aggira tra le 38mila e le 41mila esistenze, nei confronti delle quali abbiamo una immensa responsabilità umana e collettiva. Un impegno che occorre assumersi attraverso fatti concreti proprio come lo sta diventando la realtà della CasaPaese per demenze di Cicala, la cui mission, grazie al dott. Chiefallo verrà conosciuta anche dall’ampia e prestigiosa platea di ospiti che saranno presenti all’ambizioso premio”.

“Il progetto di Elena Sodano si inserisce in una visione rivoluzionaria della cura di queste malattie” – aggiunge Antonio Chieffallo, direttore artistico del Premio Muricello – “una visione che si nutre di umanità e di rispetto verso la sofferenza. Il progetto della CasaPaese è rivoluzionario perché ha pochi uguali nel mondo e va sostenuto con tutta la forza possibile, in quanto rappresenta una luce di umanità e civiltà in una complessiva situazione sanitaria calabrese ancora piena di ombre”.

Assieme alla dott.ssa Elena Sodano tra i premiati si segnalano anche: Vincenzo Chindamo, Gioacchino Criaco, Anton Giulio Grande, Morena Gallo, Tommaso Colloca, Nunzio Belcaro, Antonella Pagliuso.

Elemento distintivo del Premio Muricello è il valore della testimonianza, strettamente legato alla discussione su significativi fatti dell’attualità regionale, attraverso le storie di chi rende merito alla propria terra ed alla propria esistenza con la forza e la dignità dei propri comportamenti. Nel corso degli anni i riconoscimenti sono andati a scrittori, magistrati, testimoni di giustizia, vittime di mafia, giornalisti, imprenditori, promotori culturali, autori teatrali, politici, uomini delle forze dell’ordine e professionisti.

Il premio è diretto da Antonio Chieffallo, giornalista e scrittore, e Ugo Floro, giornalista di grande esperienza nel mondo della carta stampata, della radio e delle televisioni regionali.

Un’edizione particolare, la nona per l’esattezza, che andrà a fare da spartiacque lasciando il passo, dal 2022, a una manifestazione rivisitata e più ampia, pronta a raccogliere i frutti di quasi dieci anni di impegno nel narrare la Calabria.

SOSTIENI IL CROWDFUNDING DELLA CASAPAESE:

bit.ly/casapaese-cicala-crowdfunding